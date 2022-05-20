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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا و4 صيانة وترميما

الجمعة، 20 مايو 2022 06:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا و4 صيانة وترميما مساجد جديدة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1.  محمد حسنى مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور 
2. عزبة سليم جبارس بحرى – مركز ايتاى البارود
3. عزبة أبو قابيل البحرى أثريات فاضل – مركز ايتاى البارود
4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاى البارود
5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة
6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار
7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية
8. الرضا – بريم – كوم حمادة
9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار
10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور
11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور
12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير
13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت
 
مديرية أوقاف أسوان
14. الزهراء – العدوة - اقليت
 
مديرية أوقاف الجيزة
15. الرضوان – غرب سوميد- أكتوبر
16. مرزوقة محمد ضيف الله – المرحلة الأولى ابنى بيتك - أكتوبر
17. زيد بن حارثة – منديشة – الواحات
 
مديرية أوقاف بنى سويف
18. الحمد – انفسط - الواسطى
19. الرحمة – الجرابعة – الحمام - ناصر
 
مديرية أوقاف الغربية
20. عمر بن عبد العزيز – مساكن الراهبين - سمنود
 
مديرية أوقاف المنوفية
21. حسين عاصم – بخاتى – شبين الكوم
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
22. الرحمة – الخشاينة - الإسماعيلية
 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف السويس
1. الهدى – الأمل – حى فيصل
 
مديرية أوقاف أسوان
2. الشيخ بيومى – بجوار معهد الفتيات - إدفو أول
 
مديرية أوقاف البحيرة 
3. الطاهر – ببيان – كوم حمادة
4. سيدى يوسف – قرية ديبى – مركز رشيد

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