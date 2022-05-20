إصابة شخصين فى انهيار بلكونة على سيارة أسفل عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسبب انهيار جزء من بلكونة بشقة في الطابق الخامس، بأحد العقارات في شارع إسكندر إبراهيم، بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، في إصابة شخصين، وتلف سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفة شقة بالدور الخامس، في العقار رقم 42 بشارع إسكندر إبراهيم، دائرة قسم الشرطة، مما أدي إلي إصابة شخصين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف وعدد من مسئولي حي المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين من أن العقار المشار إليه، مكون من 10 طوابق ومأهول بالسكان، وانهيار شرفة شقة بالطابق الخامس على سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

وأسفر الانهيار عن إصابة كل من وفاء.أ.م.، 46 سنة، وعادل.س.أ، 50 سنة، ليبي الجنسية، بهبوط في الضغط، وتلقيا العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة قسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة التحقيقات.