اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة بكسور إثر سقوطها من الدور الرابع في بورسعيد

الجمعة، 20 مايو 2022 06:28 م
إصابة سيدة بكسور إثر سقوطها من الدور الرابع في بورسعيد أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت سيدة بمحافظة بورسعيد، بكسور في الفقرات، اليوم الجمعة، إثر سقوطها من الدور الرابع بمساكن استكمال زمزم.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي السيدة رحمة مصطفى شفيق 34 عاما، مصابة بكسور في الفقرات العنقية، والحالة العامة سيئة، بإدعاء سقوطها من الدور الرابع بمساكن استكمال زمزم.
 
وحُرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الخدمات الطبية للمصابة، وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي وجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لسرعة التحري حول ملابسات الواقعة.
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

سقوط من أعلى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة