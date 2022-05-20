إصابة سيدة بكسور إثر سقوطها من الدور الرابع في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت سيدة بمحافظة بورسعيد، بكسور في الفقرات، اليوم الجمعة، إثر سقوطها من الدور الرابع بمساكن استكمال زمزم.

استقبل مستشفى الزهور المركزي السيدة رحمة مصطفى شفيق 34 عاما، مصابة بكسور في الفقرات العنقية، والحالة العامة سيئة، بإدعاء سقوطها من الدور الرابع بمساكن استكمال زمزم.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الخدمات الطبية للمصابة، وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي وجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لسرعة التحري حول ملابسات الواقعة.