اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 06:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"إشارات ضوئية ورتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى" مخالفات داخل السيارة تعرضك للحبس

الجمعة، 20 مايو 2022 06:12 م
"إشارات ضوئية ورتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى" مخالفات داخل السيارة تعرضك للحبس حملات أمنية_أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضي- أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر شخص بمحافظة الشرقية مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية، يستعرض خلالها قيادته لسيارة مخالفة، وتسير بسرعة مخالفة، واستخدام بوق وإشارات ضوئية محظورة، ووضع رتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى داخل السيارة. 
 
- الاجهزة الأمنية:- 
 
نجحت أجهزة الأمن في ضبطه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، في تحديد المالك للحساب المشار إليه وتبين أنهه، حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول)، بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها، وعثر بحوزته على  (2 كتافة "رتب عسكرية") ، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه، وكذا إنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ادعى خلالها بأنه نجل أحد الضباط، وذلك بهدف زيادة أعداد متابعيه على تلك الحسابات.
 
وأضاف في التحريات، بعدم امتلاكه سيارات، وأنه تحصل على مقاطع الفيديو التى تم نشرها على حساباته من بعض المواقع على شبكة الإنترنت "غير محددة"، واستخدام الرتب العسكرية فى إثبات صحة ادعائاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه.

ضبط متهم

السيارات

سياراة مخالفة

الأجهزة الأمنية

رتب عسكرية


الموضوعات المتعلقة

القبض على شخص نشر فيديو يستعرض فيه مخالفات سيارته بالشرقية

الجمعة، 20 مايو 2022 05:14 م

ضبط مطبعة تطبع كتب دون ترخيص بالقاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 05:12 م

الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع مخفضة إلى نهاية العام.. فيديو

الجمعة، 20 مايو 2022 04:08 م

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. سقوط قمر الوكالة وضبط قضايا كهرباء بـ33 مليون جنيه.. وسقوط مستريح سوهاج وأب يجبر أطفاله على التسول وشخصين نصبا باسم شركة بأسوان.. وسقوط هارب من 80 سنة سجنا وشحنة حشيش بـ870 ألف جنيه

الجمعة، 20 مايو 2022 01:45 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة