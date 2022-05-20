"إشارات ضوئية ورتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى" مخالفات داخل السيارة تعرضك للحبس

كتب - محمود عبد الراضي- أحمد عبد الهادي

نشر شخص بمحافظة الشرقية مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية، يستعرض خلالها قيادته لسيارة مخالفة، وتسير بسرعة مخالفة، واستخدام بوق وإشارات ضوئية محظورة، ووضع رتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى داخل السيارة.

- الاجهزة الأمنية:-

نجحت أجهزة الأمن في ضبطه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، في تحديد المالك للحساب المشار إليه وتبين أنهه، حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول)، بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها، وعثر بحوزته على (2 كتافة "رتب عسكرية") ، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه، وكذا إنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ادعى خلالها بأنه نجل أحد الضباط، وذلك بهدف زيادة أعداد متابعيه على تلك الحسابات.

وأضاف في التحريات، بعدم امتلاكه سيارات، وأنه تحصل على مقاطع الفيديو التى تم نشرها على حساباته من بعض المواقع على شبكة الإنترنت "غير محددة"، واستخدام الرتب العسكرية فى إثبات صحة ادعائاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه.