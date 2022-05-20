اليوم السابع
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إزالة مخالفات مبانى بعقار فى شارع رمسيس بالكورية مصر الجديدة

الجمعة، 20 مايو 2022 03:19 م
إزالة مخالفات مبانى بعقار فى شارع رمسيس بالكورية مصر الجديدة ازالة مخالفات مبانى بعقار بشارع رمسيس بالكورية بمصر الجديدة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت أحياء محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتصدى لـ البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة حيال بعض المخالفات، مع ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الأمنية المعنية والمرور الميدانى المستمر لرصد كافة المخالفات والتصدى لها بحزم.
 
وكان المحافظ ونائبه للمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم صابر، قد أصدرا قرارات بإزالة عدد كبير من المخالفات بعقار بشارع رمسيس بالكورية بمصر الجديدة، وهى القرارات التى أكدها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الجزئية بناء على الدعوى المرفوعة من المحافظة، بالحبس لمدة سنة وغرامة مثلى قيمة الأعمال المخالفة على المسئولين عنها بالعقار.
 
وبناء على تعليمات محافظ القاهرة، قام اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة ولجنة من الحى بمرافقة قوة أمنية من قسم مصر الجديدة برئاسة العقيد محمد غيته مأمور القسم، بالبدء فى تنفيذ إزالة المخالفات المذكورة وهو ما تم بالفعل لعدد منها، فى حين بدأ الحى فى مخاطبة النيابة العامة والجهات الفنية المختصة لاستيفاء باقى الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم الانتهاء من الإزالات كاملة فى غضون أيام قليلة.
 
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القاهرة

مصر الجديدة

المباني المخالفة

مخالفات البناء


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