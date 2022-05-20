أصغر عضو بالكونجرس الأمريكى تعلن خطبتها بعد علاقة استمرت سنوات

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت النائبة الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أنها تمت خطبتها إلى شريكها منذ فترة طويلة ريلى روبرتس، المتخصص فى مجال التسويق والذى التقت به قبل نحو 10 سنوات أثناء دراستهما فى جامعة بوسطن.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية أن أوكازسو كورتيز تمت خطبتها الشهر الماضى فى منزل عائلتها فى بورتريكو، وأكدت النائبة هذا الأمر لموقع إنسايدر ثم على مواقع التواصل الاحتماعى. وكان روبرتس قد ظهر فى وثائقى سياسى عام 2018 ناقشا فيه دعمه لمسيرة اوكازيو كورتيز السياسية.

وبحسب موقع إنسايدر، التزم الخطيبان الصمت إزاء علاقتهما حتى قبل أن تصبح أوكاسيو كورتيز صوت سياسى ذائع الصيت، ولم يكن يعرف أصدقاؤهما فى الجامعة أنهم مرتبطين.

وكان روبرتس واحدا من أكبر الداعمين لها طوال مسيرتها، وفقا لسيرة ذاتية نشرت فى وقت سابق هذا العام بحسب مجلة بيبول. وقالت أوكاسيو كورتيز إنها لن تبدأ هى وروبرتس التخطيط لزفافهما قبل شهر على الأقل.

وكانت أوكاسيو كورتيزالنجمة صاحبة الكاريزما فيما يطلق عليها فريق نائبات الكونجرس التقدميات، اللاتى ساعد انتخابهن فى عام 2018 على استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب.

واستطاعت أوكازيو كورتيز، البالغة من العمر 32 عاما، والتى تصف نفسها بأنها ديمقراطية اشتراكية، أن تطيح بشاغل المقعد الديمقراطى القوى جو كرولى فى السباق التمهيدى لانتخابات هذا العام، وانتصرت بسهولة فى عام 2020 أيضا.