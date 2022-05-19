وزير الدفاع الأمريكى يشيد بالقدرات السويدية العسكرية الحديثة والمتطورة

ورحب وزير الدفاع الأمريكي، في مقر البنتاجون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - بطلب السويد التقدم للحصول على عضوية الناتو، مضيفا أن الجيشين الأمريكي والسويدي يجريان تدريبات منتظمة، بالإضافة إلى أن القدرات السويدية حديثة ومتطورة وكبيرة.

وتابع أوستن "سيكون انضمامكم إلى الحلف أفضل في الدفاع عن أنفسنا، وهو مهم خاصة في هذا التوقيت الحرج".

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إلى أن الحرب تستعر في أوروبا على نطاق غير مسبوق من الحرب العالمية الثانية، مؤكدا رفض بلاده لإملاءات روسيا ضد انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وقال إن "السويد تقدم للحصول على عضوية حلف الناتو وهو تأكيد التزامنا بالأمن والتعاون عبر الأطلسي، وعزمنا للوقوف مع أصدقائنا الأوروبيين والأمريكيين، وربط أمننا بأمن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين، فإننا نمارس حقنا في ممارسة خياراتنا الخاصة لتوفير الأمن إلى أنفسنا، إلا أن روسيا لا تعترف بهذا الحق، بل طلبت منا الحصول على موافقتها المسبقة، وهو أمر مرفوض"، مؤكداً أن بلاده تتخذ قرارتها بأنفسهم وتعول على الدعم الكامل لحلف الناتو والولايات المتحدة.