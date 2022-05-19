وزيرا الدفاع الأمريكى والسويدى يبحثان الأمن الأوروبى وعضوية السويد فى الناتو

وكالات

بحث وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستين والسويدي بيترهولتكويست، قضايا الأمن في أوروبا وسعي السويد للعضوية في حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في أعقاب المباحثات بين الوزيرين بواشنطن، إنهما "بحثا ثبات العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والقرار التاريخي للحكومة السويدية بشأن السعي للعضوية في الناتو".

وأضاف كيربي، أن الوزيرين أكدا "على أهمية الأمن والاستقرار في أوروبا والوحدة الأطلسية"، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا كان أيضا على طاولة المباحثات بين الوزيرين.

وقبل المباحثات أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، دعم واشنطن لطلب السويد للحصول على عضوية الناتو، مشيرا إلى أن السويد تشارك دائما في المناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية وقوات الناتو، وأن قدرات السويد مهمة بالنسبة للناتو، وأن انضمام البلاد إلى الحلف سيعزز قدراته الدفاعية.