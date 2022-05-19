اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 12:18 ص
أكرم القصاص
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وزراء خارجية دول بريكس يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الخميس

الخميس، 19 مايو 2022 12:00 ص
وزراء خارجية دول بريكس يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الخميس المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، أن وزراء خارجية دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو الخميس.


وقال وانج - في إفادة صحفية ، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية - "سيتم عقد اجتماع لوزارء خارجية دول البريكس في 19 مايو عبر الفيديو".


وسيرأس وزير الخارجية الصيني وانج يي الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضا وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانكا، وروسيا سيرجي لافروف، والهند سوبرامانيام جايشانكار، وجنوب إفريقيا ناليدي باندور. 


وتقوم دول البريكس بتوحيد أكبر الاقتصادات النامية في العالم منذ عام 2009.


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