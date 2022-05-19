وزراء خارجية دول بريكس يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الخميس

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، أن وزراء خارجية دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو الخميس.



وقال وانج - في إفادة صحفية ، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية - "سيتم عقد اجتماع لوزارء خارجية دول البريكس في 19 مايو عبر الفيديو".



وسيرأس وزير الخارجية الصيني وانج يي الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضا وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانكا، وروسيا سيرجي لافروف، والهند سوبرامانيام جايشانكار، وجنوب إفريقيا ناليدي باندور.



وتقوم دول البريكس بتوحيد أكبر الاقتصادات النامية في العالم منذ عام 2009.