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هل الإجازة الاستثنائية للموظف فى حالة المرض تكون بأجر كامل أم لا؟

الخميس، 19 مايو 2022 06:30 ص
هل الإجازة الاستثنائية للموظف فى حالة المرض تكون بأجر كامل أم لا؟ مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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اعتادت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على إصدار الفتاوى القضائية المهمة، فأصدرت فتوى انتهت فيها إلى أن المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص بها الآتى:
 
- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
 
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
 
وأضافت الفتوى تنص المادة (51) منه على أن: ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة، إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًّا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

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