موقع "Lonely Planet" الأسترالى يسلط الضوء على سبعة شواطئ فى مصر

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "أفضل سبعة شواطئ في مصر: من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وخليج العقبة" سلط موقع Lonely Planet "لونلى بلانيت" الأسترالى الشهير الضوء على سبعة شواطئ بالمقصد السياحي المصرى والتي يجب على السائحين الاستمتاع بها أثناء زيارتهم لمصر.

وأشار التقرير إلى إنه بالإضافة إلى المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري من أهرامات الجيزة العريقة ووادي الملوك بالأقصر، والتي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، إلا أنه يتميز أيضا بسواحل رائعة تحتوي على منتجعات فاخرة تتيح الفرصة للاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر الصافية والحياة البحرية الخلابة، هذا بالإضافة إلى الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وألقى التقرير الضوء على شواطئ الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة وخليج ألماظة، حيث تتميز شواطئ هذا الساحل بأن رمالها بيضاء نقية ومياهها زرقاء صافية بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات والمطاعم الراقية، كما تتميز بالمناظر الهادئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط وإمكانية الاستمتاع بالرياضات الشاطئية مثل ركوب الأمواج الشراعية والتجديف بالكاياك.

وأبرز التقرير أيضا شواطئ البحر الأحمر مشيرًا إلى شواطئ مدينة دهب والتي وصفها بالمكان المثالي للعودة إلى الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة البحرية المتعددة التي يمكن ممارستها.

كما تحدث التقرير عن خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، حيث وصف شواطئه بأنها ذات رمال بيضاء تتناغم بشكل جميل مع المياه الفيروزية العميقة للبحر الأحمر، حيث يستمتع السائحين بالسباحة وبممارسة رياضة الغوص، أما خليج فيورد والذي يقع على بعد 15كيلومترًا جنوب مدينة طابا، أعتبره التقرير أفضل شاطئ للغوص حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بالغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الفريدة والتنزه عبر الجبال.

وفى مدينة الغردقة أوضح التقرير أن السائح يمكن أن يستمتع فيها برحلة بحرية رائعة لمشاهدة الدلافين فضلا عن الاستمتاع بمناظر غروب الشمس الخلابة، وممارسة رياضة الغوص.

وتحدث التقرير أيضا عن شاطئ النيزك والذي يقع على بعد 13كم جنوب مدينة مرسى علم حيث المياه الدافئة على مدار العام ويعتبر أعجوبة مذهلة.