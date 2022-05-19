وأضاف أوريشكين - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الروسية - أن السبب الرئيسي للمجاعة العالمية، التي قد تحدث حتى نهاية العام الجارى، هو القرارات السياسية والاقتصادية لواشنطن وبروكسل، مشيرا إلى أن هذه المجاعة ستكون نتيجة لارتفاع أسعار القمح والأسمدة جراء العقوبات الغربية الأخيرة، وسياسة واشنطن النقدية في إطار مكافحة عواقب وباء كورونا.

وشدد على اتخاذ روسيا لجميع التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الغذائية فى البلاد منذ العام الماضى.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد صرح فى وقت سابق، بأن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية لاستئناف عمليات الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكراني، وضمان توريد الحبوب إلى السوق العالمية، من أجل خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان.



وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب مثل القمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس، كما تعد أحد أهم مصدري الأسمدة عالميا.