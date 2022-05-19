مطرانية بني سويف تعلن التكفل بباقى علاج شاب مسلم مصاب بورم فى الرئة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها بمحافظة بنى سويف تكفل مطرانية بني سويف بباقي حساب علاج سيف هشام صبحي 17 عاما داخل مستشفى خاص بالمحافظة.





وحسب بيان لمطرانية بنى سويف إنه في إطار علاقات المودة المحبة التي تجمع نسيج الوطن الواحد من المسلمين والأقباط والتعايش النموذجي بين المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف، وانطلاقا من الواجب والدور الاجتماعي الذي تقوم به إيبارشية بني سويف في دعم المجتمع السويفي، قرر الأنبا غبريال أسقف بني سويف ورئيس مجلس إدارة إحدى المستشفيات الخاصة، تكفل المطرانية بباقى فاتورة علاج الشاب والذي يعاني من ورم على الرئة وتضخم في الكبد والذي يعالج حاليا بالمستشفى الخاص التابع لإيبارشية بني سويف كنوع من المساندة والدعم لأسرة الطالب المريض.











