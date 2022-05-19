مصرع 50 شخصا وتضرر أكثر من 20 ألف أسرة بسبب الأمطار فى كولومبيا.. صور

فاطمة شوقى

لقى ما لا يقل عن 50 شخص مصرعهم في الشهرين الماضيين في كولومبيا نتيجة للأمطار التي تسببت في تضرر 20390 أسرة، خاصة في الأماكن كونديناماركا ونورت دي سانتاندير وأنتيوكيا وكاوكا وهويلا وتوليما وسانتاندير، وفقا لصحيفة "لا انويبسيون".



الامطار فى كولومبيا

وأشارت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا UNGRD ، إلى أنه فى الفترة بين 16 مارس و16 مايو ، لقى 50 كولومبيا مصرعهم وأصيب 50 آخرين ومازال 9 في عداد المفقودين، وأكثر من 20 الف أسرة متضررة.

كما لحق أضرار بأكثر من 10467 منزلًا وتدمير 200 منزل ، فيما تضررت البنية التحتية الأخرى في 573 طريقًا سريعًا و 61 جسرًا للسيارات و 29 جسرًا للمشاة و 64 قناة مائية و 87 مدرسة و 31 مجاريًا و 3 مراكز صحية.

وأضاف المصدر أن هذه الأضرار نتجت عن 319 انهيار أرضي و 163 فيضان و 79 فيضان مفاجئ و 38 عواصف و 18 عاصفة و 18 طريقا غزير و 4 عواصف برد.

وقد أثرت الأمطار على 324 بلدية في 26 مقاطعة ، معظمها في كونديناماركا ونورتي دي سانتاندير وأنتيوكيا وكاوكا وهويلا وتوليما وسانتاندير.



الفيضانات فى كولومبيا

وأشار فيرناندو كارفاخال كالديرون رئيس الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث "لقد أكملنا بالفعل شهرين منذ أن بدأ موسم الأمطار رسميًا في البلاد ، الأمر الذي تركنا بالفعل متضررين في أكثر من 324 بلدية في 26 مقاطعة من البلاد. نحن نشطون ، ونعمل جنبًا إلى جنب مع رؤساء البلديات والمحافظين في عمليات انقاذ البلاد".



امطار فى كولومبيا

من ناحية أخرى، أفاد معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (IDEAM) أنه في مواجهة الانهيارات الأرضية ، يوجد لدى 565 بلدية في البلاد نوع من التنبيه. من هذا المجموع ، 133 بها حالة تأهب أحمر و 112 برتقالية و 320 صفراء متبقية.