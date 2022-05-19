مصرع طفل غرقاً بقناة الاتصال فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عُثر بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على جثة طفل غارقة ببحيرة قناة الاتصال نطاق حى الضواحى فى بورسعيد، حيث استقبل مستشفى الزهور المركزى الطفل: كريم هانى السيد 13 عامًا، جثة هامدة، عن طريق سيارة الإسعاف، بادعاء غرقه بمنطقة بحيرة قناة الاتصال التابعة لحى الضواحى.



وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.



وأصدر اللواء حسنى عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته إلى رجال المباحث، بتكثيف جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.