محكمة الإسكندرية تقضي بالإعدام شنقا لمتهم والمشدد 10سنوات لأخر لقتلهما مواطن وإصابة آخر

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، رئيس المحكمةن وعضوية كل من المستشار هشام السعودي، والمستشار عبد المعطي محمد روحي، والمستشار أمير مجدي، وأمانة سر إبراهيم غريب، بالإعدام شنقا للمتهم " م.ج. ع"، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ع.ع.ج" لاتهامهم باستعراض القوة وقتلهم المجني عليه "ح.ع.ا" وإصابة " م.ع.ا".

كانت أحداث القضية رقم 23360 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمشاجرة علي أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليهما بل الأسلحة البيضاء بدائرة القسم .

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه علي اثر خلافات سابقة بين والد المتهمين " م.ج.ع" عاطل وشهرته العربجي وشقيقة المتهم الثاني " ع.ج.ع" عاطل وشهرته الدبور وبين المجني عليه الاول " ح.ع.أ" فقاموا المتهمين بالتوجه إلي مسكنه وانتظروا في الشارع وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وعند نزوله ومعه شقيق المجني عليه الثاني " م.ع.ا" تعدوا عليهم المتهمين بالأسلحة البيضاء.

وقام المتهم الأول بطعن المجني عليه الأول بعدة طعنات، وتعدي المتهم الثاني علي شقيق المجني عليه، بطعنه في يده اليسري وتم نقل المجني عليهما الي المستشفي لتلقي العلاج ولكن المجني عليه الاول لفظ أنفاسه الأخيرة قبل علاجه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.