محافظ القاهرة يصدق على إلغاء القوس الشمالي للطريق الدائري

كتب سيد الخلفاوى

اصدر محافظ القاهرة القرار رقم 1285 لسنة 2022 بشأن مشروع تعديل المخطط التفصيلي السابق اعتماده بالقرار رقم 2263 لسنة 2021 لمنطقة شق الثعبان وبدر الليثي والشيماء بحى طرة لإلغاء القوس الشمالي للطريق الدائري.

ونص القرار على تعديل المخطط التفصيلي السابق اعتمـاده بـالقرار رقـم 2263 لـسنة 2021 لمنطقة شق الثعبان وبدر الليثـى والـشيماء بحـى طـرة لإلغـاء القـوس الـشمالي للطريق الدائري .

ونصت المادة الأولى على إلغاء القوس الشمالي للطريق الدائري و الالتزام بجميع بنود القرار السابق اعتماده رقم 2263 لسنة 2021 والرسـم الخاص به بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة شق الثعبان وبدر الليثـى والـشيماء بحي طرة كمنطقة صناعية للرخام والجرانيت