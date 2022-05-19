مجلس الشيوخ الأمريكى يمرر قانونا يقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

مرر مجلس الشيوخ الأمريكى قانونا يقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، نشرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا حول ما تنشره صحف أمريكية مرموقة بشأن استخدام روسى مزعوم للأسلحة النووية فى أوكرانيا.

وبحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"، قالت إن الأمريكيين لا زالوا يلومون روسيا على إمكانية استخدامها المزعوم للأسلحة النووية في أوكرانيا، ويسعون بذلك لتحقيق عدد من الأهداف، لعل أوضحها هو تخويف مواطنيهم.

وتابعت: "لكن روسيا، والتي لم تهدد من قبل أي أحد باستخدام الأسلحة النووية على العكس تحذر جميع الأطراف من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة طوال الوقت، إلا أن ذلك لا يناسب واشنطن".

وأشارت زاخاروفا إلى محاولات لنسب تصريحات بشأن أسلحة الدمار الشامل لوزير الخارجية، سيرجي لافروف، لكن الأمر لم ينجح، وتم كشف محاولة تزييف الحقيقة ببيان يفند تلك التصريحات المزيفة.