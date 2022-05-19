مجلس الأمن الروسي: يفرضون علينا عقوبات "مجنونة" ثم يطلبون منا توفير الغذاء لهم

كتب أحمد عرفة

أعلن مجلس الأمن الروسي، أن الغرب يفرض علينا عقوبات "مجنونة"، ثم يطلبون منا توفير الغذاء لهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا لن تصدر المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بالكامل، لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين، بما في ذلك على المنصات الدولية، وإلا سيكون الأمر غير منطقي: من ناحية، يتم فرض عقوبات مجنونة علينا، ومن ناحية أخرى، يطلبون توفير الغذاء، فهذا غير ممكن، فنحن لسنا أغبياء.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: مرة أخرى: لا توجد إمدادات تصدير على حساب سوقنا. الغذاء للمواطنين الروس – مقدس.