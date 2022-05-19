لولا دا سيلفا عريس فى الـ76 قبل انطلاق الانتخابات البرازيلية

فاطمة شوقى

تزوج الرئيس البرازيلي السابق ، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذى يبلغ من العمر 76 عاما، من عالمة الاجتماع روزانجيلا دا سيلفا جانجا، التي تبلغ من العمر 55 عاما، في حفل فاخر محكم حضره فقط 200 شخص ولم يحضره أي من الصحفيين.

وأشارت صحيفة "امبيتو " التشيلية إلى أن جانجا، مدعوة لتولى دور بارز في الحملة الانتخابية الرئاسية في أكتوبر المقبل، خاصة وأن التوقعات ترجح فوز لولا دا سيلفا ، زعيم حزب العمال في تلك الانتخابات ويصبح الرئيس البرازيلي اعتبارا من يناير المقبل.



لولا دا سيلفا وزوجته

كتبت جانجا ، التي ستكون الزوجة الثالثة للزعيم السابق ، في تغريدة "لا أحد أسعد منك ومنى أنا، واليوم هو يوم الاحتفال بحبنا، و أتمنى أن تأتي الريح لتباركنا وتأخذ كل الشرور منا".

ألغت المحكمة الفيدرالية العليا الأحكام الصادرة ضد لولا، الذي استعاد حقوقه السياسية وسيكون قادرًا على السعي لولاية ثالثة في أكتوبر عندما يواجه الرئيس جايير بولسونارو.

نشط جانجا في بعض جوانب الحملة الانتخابية، ولوحظ تأثيره عندما أعطى رأيه حول من يمكن أن يكون مسؤولاً عن التسويق والقضايا الأخرى، وهو الدور الذي "كان من شأنه أن يسبب الغيرة بين أعضاء حزب العمال"، حسبما كتبت صحيفة فولها دي ساو باولو اليومية.

أعطى لولا نفسه شهرة لجانجا ، الذي كان متحدثًا في حفل إطلاق الترشح الرئاسي الذي أقيم قبل أسبوعين في ساو باولو.