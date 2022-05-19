وأشارت وزارة الوحدة الكورية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، إلى سعيها من خلال مكتب الاتصال المشترك لإجراء محادثات على مستوى العمل وتقديم المساعدات لكوريا الشمالية التي تكافح مع تفشي الفيروس في البلاد مؤخرا لكن كوريا الشمالية لم تعرب عن نيتها لقبول الرسالة.

يذكر أن كوريا الشمالية التى يبلغ عدد سكانها حوالى 25 مليون نسمة سجلت حتى الآن أكثر من 1.97 مليون حالة إصابة بالحمى و63 حالة وفاة، كما أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بكورونا يوم الخميس الماضي بعد أن ظلت تؤكد أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين منذ بداية الجائحة.