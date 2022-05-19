وأوضحت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن منظومة "باك- 3" مصممة لاعتراض صواريخ بالستية في حال إخفاق مدمرات من طراز إيجيس في إسقاطها، بحسب ما أوردته هئية "ان اتش كاه" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن صواريخ باك 3 تتواجد بالقرب من أوساكا في قواعد بمحافظتي شيجا ومييه نظرا لأن مداها لا يتجاوز عشرات الكيلومترات فقط فمن اللازم أن تكون جاهزة مسبقا بالقرب من منشآت رئيسية أو أماكن من المتوقع أن تسقط فيها الصواريخ.

وأضاف مسؤولو قوات الدفاع الذاتي الجوية أنهم يجرون تدريبات على نشر المنظومة في أرجاء البلاد.



