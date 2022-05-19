"قعدة وسط الخضرة".. حديقة طريق المطار تجمع الأسر مساءً بالغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، فيديو جديدا من حديقة وممشى طريق المطار بالغردقة أحد المناطق الترفيهية في مدينة الغردقة، والتي يقبل عليها المواطنين في مدينة الغردقة في ساعات المساء لقضاء وقت ممتع مع أسرهم في الغردقة.







تعد حديقة وممشى طريق المطار من أهم المناطق الترفيهية ليلا التي تستقطب وتجذب سكان مناطق مبارك 8 ومبارك 5 والمناطق الواقعة والقريبة من شارع المطار ونهاية الحجاز، مثل الصوب الزراعية وغيرها من المناطق المحيطة.



وتمتد حديقة طريق المطار من بداية مبارك 8 حتى قبل بداية بوابات مطار الغردقة، وهى عبارة عن مساحات خضراء كبيرة يزينها صفان من الأشجار، حيث أقبل في فترات المساء الأسر ويقومون بتجهيز الأكل والمشروبات لقضاء وقت ممتع حتى ساعات المساء الأخيرة.



يلهو ويلعب الأطفال في الحديقة في وجود أسرهم، والحديقة أو الممشى تعتبر حديقة كبيرة كانت جزيرة ما بين طريقي المطار، وتم تحويلها لحديقة لتكون متنفسا لأهالي منطقة مبارك 8 والمناطق المحيطة بها.