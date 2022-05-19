غلق أكاديمية غير مرخصة وتحرير محاضر لمخالفات بمستشفى خاص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف على حملة تفتيشية شملت عدداً من المراكز الطبية من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز علمية وأكاديميات تدريب بدائرة مدينة الواسطى، وذلك بحضور المحاسب محمد بكرى رئيس المدينة، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتورة دعاء ثابت نقيب التمريض ببنى سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بتكثيف المرور الميدانى لتفقد المراكز الطبية الخاصة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية ومراجعة الموقف القانوني للمراكز العلمية والتدريبية، لضمان عملها في إطار قانوني وبشكل سليم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز تدريب "أكاديمية" لمزاولتها التدريب على مجالات التمريض والتحاليل الطبية والمساحة والحاسب بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، بجانب تحرير عدة محاضر لمخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة، لعدم تواجد أخصائي أطفال بقسم الحضانات، والاستعانة بخريجين حاصلين على شهادات لمزاولة مهنة التمريض من مراكز غير معتمدة" بدون ترخيص"، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وإصدار فواتير غير قانونية.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



