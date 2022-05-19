ضبط 40 طن أرز لدى تاجر محاصيل زراعية حجبها عن التداول بالحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مباحث التموين برئاسة العقيد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 40 طن أرز أبيض، وأرز شعير معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها وحجبها عن التداول لدى تاجر محاصيل زراعية بالحامول، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، لشركة لتجارة المواد الغذائية، تحرر المحضر رقم 9728 إداري مركز الحامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على الأسواق بالتعاون مع مديرية الأمن بتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بين مباحث التموين ومديرية التموين، للتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.