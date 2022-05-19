ضبط سائق استولى على 3 ملايين جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها فى تجارة الفاكهة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج، من ضبط سائق يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالاستيلاء من 5 أشخاص على مبلغ مالى 3 ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ محمد ع م ا 40 سنة صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات – ويقيم دائرة مركز سوهاج وعدد " 4 " آخرين ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من محمد ف م ع 29 سنة سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة والسابق اتهامه في قضية" توظيف أموال " لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.