"صحة المنوفية": غلق 12 منشأة طبية خاصة وانذار 24 مركز لوجود مخالفات

المنوفية - محمد فتحى

قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة بإجراء عدد (179) زيارة ميدانية.

وأسفرت تلك الزيارات الميدانية عن (76) منشأة مطابقة و(76) منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، واستصدار قرار غلق 15 منشأة، وغلق 12 منشأة طبية خاصة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة وخاصةً في ظل ظروف جائحة كورونا.

وفي نفس السياق واستمراراً لجهود صحة المنوفية الحثيثة في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة، قامت إدارة العلاج الحر أيضاً بالمرور المكثف على مراكز الجلدية والتجميل بالمحافظة بإجمالي عدد (42) مركز، مما أسفر عن غلق عدد (5) مراكز وانذار(24) مركز لوجود مخالفات ولحين تلافي السلبيات بها واإنذار (3) منشآت للاطلاع على باقي المستندات الخاصة بتلك المنشآت، حيث تم التأكد من تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتاريخ صلاحية مواد التجميل وكفاءة أجهزة الليزر وجميع الأجهزة الموجودة بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم الخدمات للمرضى.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.