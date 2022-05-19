اليوم السابع
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شركة النفط اليمنية: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

الخميس، 19 مايو 2022 06:00 ص
شركة النفط اليمنية: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية قوات الحوثى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين إنه تم الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية جديدة محملة بـ 29 ألف طن من البنزين والديزل.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إن "تحالف العدوان" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، أفرج عن السفينة "كورنيت"، وأوضح عبر حسابه في "تويتر" أن السفينة محملة بـ 20 ألف طن من البنزين و9 آلاف طن من الديزل.


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