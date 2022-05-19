اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رسميا.. افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" فى جيت واى مول الرحاب

الخميس، 19 مايو 2022 01:21 م
رسميا.. افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" فى جيت واى مول الرحاب

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تم رسمياً افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" فى جيت واى مول الرحاب، أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويعد فرع جيت واى مول هو الفرع الثالث لـ "أبو عوف" فى مدينة الرحاب ، حيث يتواجد فرعين لـ "أبو عوف" فى كل من أفينيو الرحاب ومنطقة الـ "الايست كورت" بجوار السوق الشرقى.

أبو عوف
أبو عوف

ويأتى افتتاح الفرع الجديد فى إطار الاتفاقية التى وقعتها مجموعة طلعت مصطفى مع شركة AUF - الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" – لافتتاح 6 أفرع جديدة فى مراكز التسوق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ، بواقع 3 أفرع فى مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب ، والثلاثة أفرع الأخرى فى مراكز التسوق المختلفة بمدينتى .

 

وتعد "أبو عوف" العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشاراً فى مجال الصناعات الغذائية بمصر ، إذ تتمع بخبرة ممتدة لأكثر من 40 عام فى مجال صناعة القهوة والمكسرات والأطعمة الغذائية الخفيفة. وتُباع منتجات "أبو عوف" فى فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية . وساعد النجاح المحلى الكبير وقوة العلامة التجارية "أبو عوف" على التوسع الخارجى للشركة وافتتاح فروع جديدة فى دول المنطقة ، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا. كما تصدر شركة "أبو عوف" منتجاتها لعدد من الدول الاوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرحاب
الرحاب

ويعد جيت واى مول الرحاب أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى موقع استراتيجى فى مدينة الرحاب، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب والمناطق المجاورة.  ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة ، بالاضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة .

 


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