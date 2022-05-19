رئيس الوزراء يلتقى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويؤكد دعم مصر للوكالة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA"، بمناسبة عقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة، والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية.

وحضر المقابلة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و فيتولد بانكا، رئيس مجلس إدارة الوكالة، ووزراء الرياضة لدول غانا، وبارجواي، وبولندا، وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية.

وفي بداية الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات" للمرة الأولي في مصر والشرق الأوسط، والمرة الثانية في أفريقيا، معرباً عن تقديره لثقة الوكالة لاستضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وأثني الدكتور مصطفي مدبولي على التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ووزارة الشباب والرياضة فى مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على زيادة الوعي بمخاطر المنشطات، وإطلاق البرامج والدورات وورش العمل التي تدعم هذا المسار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدعم بالكامل التزام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات، كما تدعم كل الجهود المبذولة لتطوير وتنفيذ برنامج قوي لمكافحة المنشطات، وزيادة الوعي حول مخاطر المنشطات للرياضيين.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة تحرص على توفير كل متطلبات "المعمل المصري لمكافحة المنشطات"، والمجهز على أعلى مستوى، كما تعمل على إنهاء جميع الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد النهائي للمعمل، حتى يتمكن من الانضمام إلى شبكة المعامل الدولية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" باستضافة مصر لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة، وهو ما يضاف إلى سجل مصر المتميز في التعاون مع الـ WADA.

كما أثنى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على الإمكانات التي تتمتع بها مصر، وقدرتها على تنظيم كبري المناسبات والأحداث الدولية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها اختيار كوريا الجنوبية لاستضافة الاجتماعات المقبلة فى 2025، واتخاذ عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمنظومة مكافحة المنشطات.

وتوجه رئيس الـ WADA بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود التى بذلتها وزارة الشباب مع الوفود المشاركة فى الاجتماعات.

فى ذات السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى، أن الثقة والمكانة التي تحظى بها مصر على الصعيد الدولى، هى ما ساهمت في حرص الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على عقد اجتماعاتها في مصر، وأضاف أن الاجتماعات التى تم عقدها مع الوزراء الأفارقة أعضاء الـ WADA أثمرت عن بحث العديد من أوجه التعاون فى مجالات شبابية ورياضية متنوعة، والاتفاق على برامج تنفيذية خلال الفترة المقبلة.