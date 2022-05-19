رئيس الإدارة العسكرية لإقليم لوجانسك: روسيا تحاول عزل مدينتنا عن باقى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم لوجانسك، أن روسيا تحاول عزل لوجانسك عن باقي أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف عدم علم (الكرملين) بأى تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، ولكنه رحب فى الوقت ذاته بأى جهود تساهم فى إيجاد تسوية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أي تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".