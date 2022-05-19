بلينكن: روسيا عطلت حركة الموانئ فى أوكرانيا ما أوقف تصدير الحبوب

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن روسيا عطلت حركة الموانئ في أوكرانيا ما أوقف تصدير الحبوب، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخذ قرار الحرب في أوكرانيا وهو القادر على وقفها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 250 مليون دولار مساعدات غذائية في حال الطوارئ.

وتابع أنتونى بلينكن، أن روسيا تعمل على تجويع المدنيين في أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة"