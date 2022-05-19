بروكسل تدرس تدشين محكمة دولية خاصة لرموز النظام الروسى

كتبت: هناء أبو العز

دعا البرلمان الأوروبى، الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإجراءات والمحاكم الدولية لدعم محاكمة النظامين الروسي والبيلاروسي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان التي تجرى في أوكرانيا في محكمة خاصة.

وطالب البرلمان في بيان له صباح اليوم، الاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء محكمة دولية خاصة لمعاقبة جريمة العدوان المرتكبة ضد أوكرانيا، والتي لا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولي بشأنها، ومحاكمة القادة السياسيين والقادة العسكريين الروس وقادة حلفائها.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان لهم، أن هذه التحقيقات والمحاكمات اللاحقة يجب أن تنطبق أيضًا على جميع أفراد القوات المسلحة الروسية والمسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم الحرب.

ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا أن يوفر الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن، جميع الموارد البشرية والميزانية الضرورية والدعم الإداري والتحقيق واللوجستي اللازم لإنشاء هذه المحكمة.

وبحسب البرلمان الأوروبي، فإن الفظائع المبلغ عنها مثل القصف العشوائي للمدن والبلدات والترحيل القسري واستخدام الذخيرة المحظورة والهجمات ضد المدنيين الفارين عبر ممرات إنسانية متفق عليها مسبقًا وعمليات الإعدام والعنف الجنسي ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات سريعة ، نظرًا لوجود خطر جسيم يتمثل في تدمير الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب بسبب الأعمال العدائية المستمرة.

وأعرب البرلمان عن دعمه الكامل للتحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعمل لجنة التحقيق التابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني المستقلة والسلطات الأوكرانية التي تعمل على جمع الأدلة.

ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي بفريق التحقيق المشترك الذي تم تشكيله من قبل ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، والذي يتم تنسيقه من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية يوروجست، والذي سيشارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ويشجع الدول الأعضاء الأخرى على انضم إلى هذا الفريق.