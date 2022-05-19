المستشار الألمانى يدعو إلى الاستقلالية بمجال الطاقة على المستوى الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

دعا المستشار الألمانى أولاف شولتز إلى معالجة مسألة الاستقلالية فى مجال الطاقة على المستوى الأوروبى.

وقال شولتز فى كلمة له أمام البرلمان الألمانى، اليوم الخميس: مسألة الاستقلالية فى مجال الطاقة يجب معالجتها على المستوى الأوروبى، ويجب أن ندرك أن الأسعار بصدد الارتفاع وعلينا أن نقدم حزم مساعدات لمواطنينا"، مضيفا: نعول على الجهد الأوروبى لتفعيل آليات التزويد بالطاقة، وأن نستغنى عن الطاقة الروسية، ويجب أن نخرج من تبعية روسيا فى مجال الطاقة.

واستطرد قائلًا بحسب موقع ذا لوكال الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا: "هدفنا واضح.. نريد ضمان زيادة سيادة أوروبا فيما يتعلق بالطاقة وتحقيق أهدافنا المناخية معا"، مرحبا بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو.

وتابع: "بوجودكم إلى جانبنا، سيصبح الناتو وأوروبا أقوى وأكثر أمانا"، مقللا من التوقعات بشأن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا "لا توجد طرق مختصرة في الطريق إلى الاتحاد الأوروبي ".

وأضاف أن استثناء أوكرانيا سيكون غير عادل بالنسبة لدول غرب البلقان التي تسعى أيضا للحصول على العضوية، مشيرا إلى أن "عملية الانضمام ليست مسألة أشهر أو سنوات قليلة".