اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مئات المقاتلين غادروا مصنع "آزوفستال"

الخميس، 19 مايو 2022 02:38 م
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مئات المقاتلين غادروا مصنع "آزوفستال" اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها سجلت مغادرة مئات المقاتلين الأوكرانيين لمصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
 
وأضافت اللجنة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن عملية الإخلاء ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن هدف الصليب الأحمر هو تتبع الأشخاص الذين تم أسرهم، ومساعدتهم على البقاء على تواصل مع عائلاتهم.
 
كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، قد أكدت فى وقت سابق، أنه قد تم إنقاذ أكثر من 260 شخصا من مصنع "آزوفستال" المحاصر في مدينة ماريوبول من بينهم 53 أصيبوا بجروح خطيرة.
 
وتقع مدينة ماريوبول الساحلية على بحر أزوف، وشهدت أشد المعارك في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسى فى فبراير الماضي. وتم إجلاء الكثير من المدينة، لكن المقاتلين الأوكرانيين فى المدنية تعهد بالبقاء حتى النهاية في أبريل الماضي.

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