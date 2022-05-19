الكشف الطبي على 2132 مواطنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية دروة بمركز أشمون يومى الأربعاء والخميس 2022/5/18,19، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة وإشراف الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية.

حيث تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة .

وأكدت منسق القوافل العلاجية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى " باطنة، أطفال، جراحة، نساء و توليد، جلدية، أسنان، تنظيم أسرة، رمد "، حيث تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 2132 مواطن من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 207 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 25 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة لعدد 35 مواطن، وتحويل 10 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية و تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها .

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة المنوفية .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة وتعظيماً لشأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم فى تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية وتحقيقاً لاستدامة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .