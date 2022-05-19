العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف ترتفع لتبلغ عند التسوية 112.21 دولار للبرميل

كتب أحمد عرفة

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لتبلغ عند التسوية 112.21 دولار للبرميل، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدم علم (الكرملين) بأي تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، ولكنه رحب في الوقت ذاته بأي جهود تساهم في إيجاد تسوية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس: "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أي تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".