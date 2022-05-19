الطماطم بـ10 جنيهات والخيار والفلفل بـ3.. جولة من أسواق المنوفية.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية، وبلغ سعر الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنية .

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 20 إلى 25 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، والأناناس من 5 إلى 6 جنيهات ، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات ، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات .