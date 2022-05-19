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السفير المصري في البرتغال يُلقي كلمة في ختام مؤتمر العلوم البرتغالي 2022

الخميس، 19 مايو 2022 11:55 م
السفير المصري في البرتغال يُلقي كلمة في ختام مؤتمر العلوم البرتغالي 2022 ختام مؤتمر العلوم البرتغالي 2022
كتب: أحمد جمعة

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ألقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، الأربعاء، كلمة في ختام أعمال مؤتمر العلوم البرتغالي 2022، الذي شاركت مصر فيه كضيف شرف هذا العام، حيث أكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما المحركين الأساسيين للتحول الرقمي والأخضر في عالم ما بعد جائحة كورونا.

أضاف السفير وائل النجار أن مصر شاركت في مؤتمر هذا العام بنخبة من أبرز علمائها وباحثيها في مجالات الطب والبيئة والفضاء والزراعة والمدن الذكية، وذلك في إطار الحرص على دعم وتعزيز التعاون في المجال العلمي والبحثي مع البرتغال باعتبارها أحد أبرز الشركاء لمصر في الاتحاد الأوروبي

كما أكد السفير المصري على الدعوة الموجهة للبرتغال للمشاركة كضيف شرف في النسخة الثامنة من معرض القاهرة للإبتكار "Cairo International Exhibition of Innovation" المُقرر عقده في ديسمبر 2022.

من جانبه أشاد رئيس الجمهورية البرتغالي بالمشاركة المصرية في مؤتمر العلوم هذا العام، مبرزاً إسهام مصر التاريخي في المجال العلمي منذ عصر مصر القديمة وحتى الآن، كما وجهت وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية الشكر لمصر على مشاركتها الفعالة في وقائع المؤتمر، متطلعةً لمزيد من التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

 

 


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