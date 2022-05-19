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ناقش الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الخميس/ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، مشروع مرسوه يتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أن الاجتماع جرى تخصيصه للتداول بشأن مشروع أمر رئاسى يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.

يذكرأن، أدّى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس وأعضائها، اليمين أمام الرئيس التونسو قيس سعيد، بقصر قرطاج.

وأكد سعيّد على أنه "يوم تاريخي بإرساء هيئة مستقلة عليا للانتخابات بعيدا عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة"، مبينا أنه "تم اختيار أعضائها بناء على الكفاءة والنزاهة ومن بينهم أعضاء سابقين وقاضاة وقع ترشيحهم من قبل المجالس القضائية الثلاثة".

وقال متوجها بالخطاب لأعضاء الهيئة: "انتم سوف تكونون في موعد مع التاريخ.. أنتم مؤتمنون حتى تخرج الأوراق من الصناديق معبرة عن إرادة الأغلبية من الشعب فاحفظوا هذه الإرادة وأنا على يقين انكم ستكونون مستعدين لهذا الموعد التاريخي يوم 25 يوليو".

وتابع سعيد: "الاستفتاء سيدحض كل الأكاذيب والاراجيف التي يتلونها كل يوم ومن يهاب إرادة الشعب فلأنه لا يمثلهم"، مشيرا إلى أن "من يلتجئ إلى قوى أجنبية ضد بلاده لضرب سيادة الدولة يؤكد أن لا وطنية له على الاطلاق".