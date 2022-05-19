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استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، كما تم التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسى صاحب السيادة عن إرادته.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسى، أنه سيعمل من أجل أن يتم هذا الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الوزراء التونسية، حيث تابع النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.



وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن اللقاء تطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بوضع الفلاحين والأسعار، فضلا عن متابعة تنفيذ مشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء الجمهورية.



من ناحية أخرى ،استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال، حيث تناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء.



وأكد الرئيس التونسي مجددا على أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وشدد خاصة على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة منذ سنوات، مشيرا إلى أن احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا أن يكون ذريعة لعدم الفصل في القضايا والإفلات من العقاب.