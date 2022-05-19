الخارجية الروسية: لا نتدخل فى تصدير الحبوب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تتدخل فى تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتة إلى أن المشاكل اللوجيستية نشأت بسبب خطأ كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات، موضحة أن اللوم يقع فقط على كييف، حيث قامت القوات الأوكرانية بنشر الألغام في موانئها البحرية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانب الروسي يفتح باستمرار ممرات إنسانية فى البحر.