إصابة شخص بإطلاق نار فى مدرسة بشمال ألمانيا وتوقيف المهاجم

وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث أو هوية المصاب، فيما تحقيقات الشرطة مستمرة.

وكان قد قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار اندلع خلال حفل تخرج أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي الأمريكية .

وأطلق مسلح النار، خارج استاد في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجي مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم، بحسب مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، إن إطلاق النار وقع أثناء مغادرة الطلاب وأهاليهم الحفل.

وتم إطلاق النار على الضحيتين بالقرب من ملعب التنس في الحرم الجامعي. وقالت السلطات إنه تم إعلان وفاة أحدهما في مكان الحادث، بينما نقل الثاني إلى المستشفى في حالة حرجة ولكنها مستقرة.