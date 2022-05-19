إزالة جزئية لـ7 طوابق في برج سكني بدون ترخيص بالمحلة الكبرى

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب علاء النمر رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة طوابق مقامة بدون ترخيص بنطاق الحي، وأسفرت عن إزالة جزئية لـ7 طوابق في برج سكني بجوار مبنى المرور القديم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي للبناء المخالف والتعامل معها بكل حزم وحسم لردع المخالفين.

وتشكلت حملة مكبرة من حى أول المحلة بالتنسيق مع شرطة المرافق وفرقة شرطة المحلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار الكائن بشارع عبد المنعم سالم المتفرع من شارع 23يوليو بجوار مبني المرور القديم.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار المخالف بداية من الدور الرابع العلوي حتي الدور العاشر العلوي إزالة جزئية لقيام المخالف بالبناء بدون ترخيص من الجهات المختصة متجاوزا بذلك حد الارتفاع المسموح به بالنسبة لعرض الشارع مخالفا بذلك القانون 119 لسنة 2008 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.