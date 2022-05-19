ألمانيا تسجل 58 ألفا و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

كتبت: هناء أبو العز

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن ألمانيا سجلت 58 ألفا و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 25 مليونا و949 ألفا و175 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 138 ألفا و53 حالة وفاة.

يشار إلى أنه وفقا لأحدث البيانات، يبلغ إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن 24 مليونا و425 ألفا و500 شخص.