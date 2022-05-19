أسوشيتدبرس: ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن المزيد من الأمريكيين تقدموا بطلب الحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى، وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالى عدد الأمريكيين الذين يحصلون على مزايا البطالة فى مستوى منخفض غير مسبوق منذ 53 عاما.

وأوضحت الوكالة أن التقدم للحصول على إعانة البطالة ارتفع بـ 21 ألف ليصل إلى 218 ألف للأسبوع المنتهى فى 14 مايو، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس. وارتفع متوسط طلب إعانة البطالة من 8250 فى الأسبوع السابع ليصل إلى إجمالى 199 ألف و500.

وانخفض إجمالي عدد الأمريكيين الذين حصلوا على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 7 مايو مرة أخرى عن الأسبوع السابق ، إلى مليون و317 الف،وهو أقل عدد منذ 27 ديسمبر 1969.

وفى الأسبوع الماضى، حذر رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جاى باول، من أن خفض معدل التضخم فى الولايات المتحدة إلى الهدف الذى حدده بنك أمريكا المركزى بـ2%، سيسبب بعض الألم، مضيفا أن معالجة مشكلة الأسعار المرتفعة دون أن يحدث ذلك ركودا ربما تعتمد على عوامل خارج إرادته.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن تصريحات باول تأتى وسط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى ما يحتمل أن يكون أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ سنوات.

وكان الاحتياطى الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى، قد رفع معدل الفائدة 0.75 من مستويات أقرب إلى الصفر، والتى تم وضعها منذ الأيام الاولى لوباء كورونا،، ليرفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية فى الأسبوع الماضى.

وتعد تلك الخطوات جزءا من خطط البنك لتحويل السياسة إلى بيئة محايدة والتى لم تعد تحفز الطلب. كما سيبدأ البنك المركزى فى تقليص ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار الشهر المقبل.