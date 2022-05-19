أخبار البورصة اليوم الخميس 19-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-5-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.

البورصة تربح 422 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 295.9 مليون ورقة مالية بقيمة 693.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.33%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 16.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 95 ألف جنيه، 746 ألف جنيه، 34.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3636 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 979.4 ألف سهم، 2514 سهم، 234.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 48 ألف سهم، 27 ألف سهم، 480 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 52 ألف سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 979.4 ألف سهم بسعر 1.086 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 5.170% إلى 4.969%.

أسهم الخزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 40 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 5.4 مليون سهم، والثالثة 1000 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 818.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 82.2%، وسجلت الشركة صافي الربح 120.2 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 3.7%، وارتفعت المبيعات التعاقدية لتبلغ 1.557 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 110.6%.

كما حققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 10.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 4.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 147.45%، وبلغ صافي ربح الفترة 8.2 مليون جنيه، مقارنة مع أرباح 3.3 مليون جنيه، بنسبة نمو 145.47%.

العربية للأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة أرجاء البت في العرض المقدم من شركة المصرية للإسكان والتعمير-رامو بشأن تنمية وتطوير قطعة الأرض الكائنة بمدينة زفتى، حتى اتضاح الموقف مع شركة الرواسي.