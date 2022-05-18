3 مليارات مواطن فى العالم لا تصلهم خدمات الانترنت حتى الآن

كتب عبد الحليم سالم

أكدت تقارير عالمية أن "عدم المساواة الرقمية" تعد من المخاطر التى ينظر إليها على أنها تهديد وشيك للعالم فى ظل وجود 3 مليار شخص لا تصل لهم خدمة الإنترنت

وأضافت التقارير بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، إنه على الرغم من ذلك استطاعت العديد من الدول والصناعات أن تصبح جزءً من المنظومة الرقمية والتكيف بسلاسة مع الأشكال الجديدة للتفاعل البشرى والعمل عن بعد.

ويتوقع أن الأنظمة الرقمية ستستمر فى مواجهة خطر "فشل الأمن الإلكترونى" خلال العامين المقبلين، وستتناقص حدته فى غضون ثلاث إلى خمس سنوات، موضحا أنه لم تكن المخاطر التكنولوجية من بين أشد المخاطر المحتملة فى العقد المقبل ، نظراً للغموض الذى يحيط بطبيعة تلك الأخطار والضرر المحتمل منها مقارنة بالمخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت في العالم 4.95 مليار شخص، وذلك وفقاً لإحصائيات العام الجاري2022، وهذا الرقم يعادل تقريباً 62% من إجمالي سكان العالم، كما أن هذا العدد فى تزايد مستمر، حيث يوجد حوالي 257 مليون مستخدم جديد للإنترنت خلال العام الواحد تقريبًا، ويقدر معدل نمو مستخدمي الإنترنت حاليًا بحسب تقاير إعلامية بحوالى 5.7%، أى ما يعادل أكثر من 700 ألف مستخدم جديد كل يوم.