وزير المالية الروسى: اقتصادنا تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية

وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم الأربعاء، "إن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، وستكون قادرة على السداد بالروبل في حال تم إغلاق المؤسسات الغربية في وجهها"، مؤكدا أنه لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي.



وأضاف وزير المالية الروسي :"أن العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات، التي سيتعين على روسيا أن تواجهها"، معترفا في نفس الوقت بأن بلاده لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجيات المتقدمة.