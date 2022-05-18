اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير المالية الروسى: اقتصادنا تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:20 م
وزير المالية الروسى: اقتصادنا تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
أ.ش.أ

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أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن الاقتصاد الروسي تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية، مشيدا بأداء اقتصاد بلاده في ظل هذه العقوبات.

وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم الأربعاء، "إن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، وستكون قادرة على السداد بالروبل في حال تم إغلاق المؤسسات الغربية في وجهها"، مؤكدا أنه لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي.


وأضاف وزير المالية الروسي :"أن العقلانية في السياسة المالية والمتعلقة بالميزانية ستجعل من الممكن تحمل أشد العقوبات، التي سيتعين على روسيا أن تواجهها"، معترفا في نفس الوقت بأن بلاده لن تكون قادرة على التغلب بسرعة على القيود المفروضة على التكنولوجيات المتقدمة.

 


وزير المالية الروسي

روسيا

العقوبات الغربية

الاقتصاد الروسي


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