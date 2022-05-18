وزير الاقتصاد الروسى: تجاوزنا الصدمة الأولى من العقوبات الغربية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة تجاه العقوبات الغربية وتجاوز الصدمة الأولى منها، معربا عن ثقته في تراجع أكثر بمعدل التضخم في روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف وزير الاقتصاد الروسي، أنه من المستحيل عزل البلاد عن الخارج، مشيرا إلى أنه لن يتم عزل أو إغلاق الاقتصاد الروسي.

وتابع وزير الاقتصاد الروسي: تم تجاوز الصدمة الأولى من العقوبات الغربية، موضحا أن التضخم في البلاد يتراجع.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.